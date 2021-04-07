Menu
Gadalka (2012), season 12

Season 12
Гадалка
12+
Season premiere
7 April 2021
Production year
2021
Number of episodes
108
Runtime
46 hours 48 minutes
TV Show rating
4.0
Rate
12
votes
Gadalka List of episodes
Хищницы
Season 12
Episode 212
7 April 2021
Нежеланный
Season 12
Episode 213
8 April 2021
Больница
Season 12
Episode 214
9 April 2021
Школьная учительница
Season 12
Episode 215
12 April 2021
Дежавю
Season 12
Episode 216
13 April 2021
Вернуть в семью
Season 12
Episode 217
14 April 2021
Муж на час
Season 12
Episode 218
15 April 2021
Мать-кукушка
Season 12
Episode 219
16 April 2021
Мертворождённый
Season 12
Episode 220
19 April 2021
Железный занавес
Season 12
Episode 221
20 April 2021
Лживый чиновник
Season 12
Episode 222
21 April 2021
Чёрные очки
Season 12
Episode 223
22 April 2021
Осколок в сердце
Season 12
Episode 224
23 April 2021
Молчание
Season 12
Episode 225
26 April 2021
Последнее желание
Season 12
Episode 226
27 April 2021
Стримерша
Season 12
Episode 227
28 April 2021
Укол милосердия
Season 12
Episode 228
29 April 2021
Сосед
Season 12
Episode 229
30 April 2021
Белка
Season 12
Episode 230
3 May 2021
Дворник
Season 12
Episode 231
4 May 2021
Страх полёта
Season 12
Episode 232
5 May 2021
Попугай-проводник
Season 12
Episode 233
6 May 2021
Чёрный пёс
Season 12
Episode 234
7 May 2021
Хмельной дух
Season 12
Episode 235
10 May 2021
Порядочный мужчина
Season 12
Episode 236
11 May 2021
Погостник
Season 12
Episode 237
12 May 2021
Пыльца мотылька
Season 12
Episode 238
13 May 2021
Битва за мужа
Season 12
Episode 239
14 May 2021
Дух воровства
Season 12
Episode 240
17 May 2021
Окаменевшая молния
Season 12
Episode 241
18 May 2021
Невеста с прицепом
Season 12
Episode 242
19 May 2021
Ледяная невеста
Season 12
Episode 243
20 May 2021
Халявщик
Season 12
Episode 244
21 May 2021
Бесплодная земля
Season 12
Episode 245
24 May 2021
Невеста с носом
Season 12
Episode 246
25 May 2021
Истинное лицо
Season 12
Episode 247
26 May 2021
Не пара
Season 12
Episode 248
27 May 2021
Горькая месть
Season 12
Episode 249
28 May 2021
Право первой ночи
Season 12
Episode 250
31 May 2021
Грязный язык
Season 12
Episode 251
1 June 2021
Не моё
Season 12
Episode 252
2 June 2021
Заложница
Season 12
Episode 253
3 June 2021
Живое и мёртвое
Season 12
Episode 254
4 June 2021
Горькая любовь
Season 12
Episode 255
7 June 2021
Крысиная сущность
Season 12
Episode 256
8 June 2021
Ведьма из Сети
Season 12
Episode 257
9 June 2021
Кожа и кости
Season 12
Episode 258
10 June 2021
Спасение с того света
Season 12
Episode 259
11 June 2021
Цветы на могилу Лили
Season 12
Episode 260
14 June 2021
Круг проклятия
Season 12
Episode 261
15 June 2021
Обручённая
Season 12
Episode 262
16 June 2021
Запретный плод
Season 12
Episode 263
17 June 2021
Макака
Season 12
Episode 264
18 June 2021
Рыбья чешуя
Season 12
Episode 265
21 June 2021
Петля сознания
Season 12
Episode 266
22 June 2021
Чистоплюйка
Season 12
Episode 267
23 June 2021
Рыцарь на год
Season 12
Episode 268
24 June 2021
Последнее танго в Кашире
Season 12
Episode 269
25 June 2021
Новогодний жених
Season 12
Episode 270
28 June 2021
Заговорённый
Season 12
Episode 271
29 June 2021
Лекарь по наследству
Season 12
Episode 272
30 June 2021
Чужое имя
Season 12
Episode 273
1 July 2021
Проклятие Нефертити
Season 12
Episode 274
2 July 2021
Бабка
Season 12
Episode 275
5 July 2021
Быть или не быть
Season 12
Episode 276
6 July 2021
Порча под ёлкой
Season 12
Episode 277
7 July 2021
Моя счастливая свадьба
Season 12
Episode 278
8 July 2021
Завод
Season 12
Episode 279
9 July 2021
Душа на замену
Season 12
Episode 280
12 July 2021
Разбитая чашка
Season 12
Episode 281
13 July 2021
Новая девушка бывшего
Season 12
Episode 282
14 July 2021
Нераскрытый бутон
Season 12
Episode 283
15 July 2021
Старый отель
Season 12
Episode 284
16 July 2021
Беременная от призрака
Season 12
Episode 285
19 July 2021
Сорокет
Season 12
Episode 286
20 July 2021
Полисун
Season 12
Episode 287
21 July 2021
Сладкая мелодия смерти
Season 12
Episode 288
22 July 2021
Дом в ипотеку
Season 12
Episode 289
23 July 2021
Забудь-трава
Season 12
Episode 290
26 July 2021
Опасный сувенир
Season 12
Episode 291
27 July 2021
Усадьба
Season 12
Episode 292
28 July 2021
Забытое
Season 12
Episode 293
29 July 2021
Крик
Season 12
Episode 294
30 July 2021
Паразиты
Season 12
Episode 295
2 August 2021
Плакать строго запрещено
Season 12
Episode 296
3 August 2021
Тёмная страсть
Season 12
Episode 297
4 August 2021
Молодая кровь
Season 12
Episode 298
5 August 2021
Огородники поневоле
Season 12
Episode 299
6 August 2021
Бес в ребро
Season 12
Episode 300
9 August 2021
Будь по-моему
Season 12
Episode 301
10 August 2021
Таксидермист
Season 12
Episode 302
11 August 2021
Магнит для козлов
Season 12
Episode 303
12 August 2021
Змеиная мать
Season 12
Episode 304
13 August 2021
Укол ревности
Season 12
Episode 305
16 August 2021
Заклятие на золото
Season 12
Episode 306
17 August 2021
Язык без костей
Season 12
Episode 307
18 August 2021
Таксистка
Season 12
Episode 308
19 August 2021
Скелеты в шкафу
Season 12
Episode 309
20 August 2021
Моя неидеальная семья
Season 12
Episode 310
23 August 2021
Два товарища
Season 12
Episode 311
24 August 2021
Пари
Season 12
Episode 312
25 August 2021
Проклятая семейка
Season 12
Episode 313
26 August 2021
Подарки
Season 12
Episode 314
27 August 2021
Сияние
Season 12
Episode 315
30 August 2021
Приз
Season 12
Episode 316
31 August 2021
Гори, страсть, гори
Season 12
Episode 317
1 September 2021
Печать верности
Season 12
Episode 318
2 September 2021
Спящая любовь
Season 12
Episode 319
3 September 2021
