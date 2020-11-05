Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Gadalka (2012), season 10
Гадалка
12+
Season premiere
5 November 2020
Production year
2020
Number of episodes
31
Runtime
13 hours 26 minutes
TV Show rating
4.0
Rate
12
votes
Небесный поцелуй
Season 10
Episode 102
5 November 2020
Дух матери
Season 10
Episode 103
6 November 2020
Прости любимого
Season 10
Episode 104
9 November 2020
Дубовый змей
Season 10
Episode 105
10 November 2020
Любимая книга
Season 10
Episode 106
11 November 2020
Безголовый
Season 10
Episode 107
12 November 2020
Грудное молоко
Season 10
Episode 108
13 November 2020
Дорога смерти
Season 10
Episode 109
16 November 2020
Гука и Чука
Season 10
Episode 110
17 November 2020
Самозванка
Season 10
Episode 111
18 November 2020
12.12.12
Season 10
Episode 112
19 November 2020
Паучья навь
Season 10
Episode 113
20 November 2020
Чужая смерть
Season 10
Episode 114
23 November 2020
Призрак в наследство
Season 10
Episode 115
24 November 2020
Черноплодка
Season 10
Episode 116
25 November 2020
Пожиратель душ
Season 10
Episode 117
26 November 2020
Гадюка
Season 10
Episode 118
27 November 2020
Слепота
Season 10
Episode 119
30 November 2020
Ведьмин волос
Season 10
Episode 120
1 December 2020
Ищу тебя
Season 10
Episode 121
2 December 2020
Суженник
Season 10
Episode 122
3 December 2020
Верность
Season 10
Episode 123
4 December 2020
Крысиное рабство
Season 10
Episode 124
7 December 2020
Репей
Season 10
Episode 125
8 December 2020
Репей
Season 10
Episode 126
8 December 2020
Черная любовь
Season 10
Episode 127
9 December 2020
Шоколадный муж
Season 10
Episode 128
10 December 2020
Счет за дочь
Season 10
Episode 129
11 December 2020
Маска кукловода
Season 10
Episode 130
14 December 2020
Витя
Season 10
Episode 131
15 December 2020
Свободные отношения
Season 10
Episode 132
16 December 2020
