В 1-м сезоне шоу «Новые танцы» приходит на смену предыдущему проекту. Многие правила изменились, ярких выступлений стало только больше, а сама передача – зрелищнее. Все участники проекта распределены на четыре разные категории: дети, команды, дуэты, соло. На сцене они появляются по очереди, но вместе с ними выходит еще и противник. Одержавшие победу в батле продолжат участие в программе. Общий призовой фонд «Новых танцев» составляет 10 миллионов рублей, 7 из которых заберет самый неординарный танцовщик. Ведет шоу Ляйсан Утяшева, а неизменным судьей является хореограф Мигель.