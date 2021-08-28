Menu
Russian
Novye tancy (2021), season 1

Новые танцы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 23
Runtime 34 hours 30 minutes
"Novye tancy" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Новые танцы» приходит на смену предыдущему проекту. Многие правила изменились, ярких выступлений стало только больше, а сама передача – зрелищнее. Все участники проекта распределены на четыре разные категории: дети, команды, дуэты, соло. На сцене они появляются по очереди, но вместе с ними выходит еще и противник. Одержавшие победу в батле продолжат участие в программе. Общий призовой фонд «Новых танцев» составляет 10 миллионов рублей, 7 из которых заберет самый неординарный танцовщик. Ведет шоу Ляйсан Утяшева, а неизменным судьей является хореограф Мигель.

Season 1
Season 2
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
28 August 2021
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
4 September 2021
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
11 September 2021
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
12 September 2021
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
18 September 2021
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
19 September 2021
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
25 September 2021
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
2 October 2021
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
9 October 2021
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
16 October 2021
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
23 October 2021
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
30 October 2021
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
6 November 2021
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
13 November 2021
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
20 November 2021
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
27 November 2021
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
28 November 2021
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
4 December 2021
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
5 December 2021
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
11 December 2021
Выпуск 21
Season 1 Episode 21
12 December 2021
Выпуск 22
Season 1 Episode 22
18 December 2021
Выпуск 23
Season 1 Episode 23
25 December 2021
