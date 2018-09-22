В 1-м сезоне шоу «Рогов. Студия 24» известный российский эксперт в области моды Александр Рогов спешит на помощь людям, которые недовольны внешним видом друг друга. У участников не раз возникали разногласия на этой почве, и им хотелось бы видеть своих близких более стильными. Пары, появившиеся в студии у стилиста, состоят в разных отношениях: мама и дочь, свекровь и невестка, родные сестры, семейные пары. У них появится возможность высказать все претензии, а Рогов сумеет найти подход к каждому человеку и подчеркнуть его индивидуальность, создав с нуля новый образ. Результат удивит всех, а связь конкурсантов станет только крепче.