Rogov. Studiya 24 (2018), season 1

Рогов. Студия 24 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 15
Runtime 12 hours 0 minute
"Rogov. Studiya 24" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Рогов. Студия 24» известный российский эксперт в области моды Александр Рогов спешит на помощь людям, которые недовольны внешним видом друг друга. У участников не раз возникали разногласия на этой почве, и им хотелось бы видеть своих близких более стильными. Пары, появившиеся в студии у стилиста, состоят в разных отношениях: мама и дочь, свекровь и невестка, родные сестры, семейные пары. У них появится возможность высказать все претензии, а Рогов сумеет найти подход к каждому человеку и подчеркнуть его индивидуальность, создав с нуля новый образ. Результат удивит всех, а связь конкурсантов станет только крепче.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Rogov. Studiya 24" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
22 September 2018
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
29 September 2018
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
6 October 2018
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
13 October 2018
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
20 October 2018
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
27 October 2018
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
3 November 2018
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
10 November 2018
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
17 November 2018
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
24 November 2018
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
1 December 2018
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
8 December 2018
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
15 December 2018
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
22 December 2018
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
29 December 2018
TV series release schedule
