Во 2-м сезоне шоу «Рогов. Студия 24» Александр Рогов продолжит менять судьбы человечества к лучшему. К нему обратятся самые разные пары, которые хотят улучшить свои отношения и внешний облик друг друга. Это близкие люди, у которых за последнее время накопилось очень много обид. Программа даст им возможность высказаться в присутствии психолога, но этим шоу не ограничится. Дизайнер лично подберет стильную одежду для участников, а команда профессионалов поработает над законченностью образов. В конце гости не узнают друг друга, но преображение благоприятно скажется на их общении.