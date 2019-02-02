Menu
Russian
Rogov. Studiya 24 (2018), season 2

Рогов. Студия 24 16+
Сезон 2
Season premiere 2 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 31
Runtime 24 hours 48 minutes
"Rogov. Studiya 24" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Рогов. Студия 24» Александр Рогов продолжит менять судьбы человечества к лучшему. К нему обратятся самые разные пары, которые хотят улучшить свои отношения и внешний облик друг друга. Это близкие люди, у которых за последнее время накопилось очень много обид. Программа даст им возможность высказаться в присутствии психолога, но этим шоу не ограничится. Дизайнер лично подберет стильную одежду для участников, а команда профессионалов поработает над законченностью образов. В конце гости не узнают друг друга, но преображение благоприятно скажется на их общении.

"Rogov. Studiya 24" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 16
Season 2 Episode 1
2 February 2019
Выпуск 17
Season 2 Episode 2
9 February 2019
Выпуск 18
Season 2 Episode 3
16 February 2019
Выпуск 19
Season 2 Episode 4
23 February 2019
Выпуск 20
Season 2 Episode 5
2 March 2019
Выпуск 21
Season 2 Episode 6
9 March 2019
Выпуск 22
Season 2 Episode 7
16 March 2019
Выпуск 23
Season 2 Episode 8
23 March 2019
Выпуск 24
Season 2 Episode 9
30 March 2019
Выпуск 25
Season 2 Episode 10
6 April 2019
Выпуск 26
Season 2 Episode 11
13 April 2019
Выпуск 27
Season 2 Episode 12
20 April 2019
Выпуск 28
Season 2 Episode 13
27 April 2019
Выпуск 29
Season 2 Episode 14
4 May 2019
Выпуск 30
Season 2 Episode 15
11 May 2019
Выпуск 31
Season 2 Episode 16
18 May 2019
Выпуск 32
Season 2 Episode 17
25 May 2019
Выпуск 33
Season 2 Episode 18
1 June 2019
Выпуск 34
Season 2 Episode 19
8 June 2019
Выпуск 35
Season 2 Episode 20
15 June 2019
Выпуск 36
Season 2 Episode 21
22 June 2019
Выпуск 37
Season 2 Episode 22
29 June 2019
Выпуск 38
Season 2 Episode 23
6 July 2019
Выпуск 39
Season 2 Episode 24
13 July 2019
Выпуск 40
Season 2 Episode 25
20 July 2019
Выпуск 41
Season 2 Episode 26
27 July 2019
Выпуск 42
Season 2 Episode 27
3 August 2019
Выпуск 43
Season 2 Episode 28
10 August 2019
Выпуск 44
Season 2 Episode 29
17 August 2019
Выпуск 45
Season 2 Episode 30
24 August 2019
Выпуск 46
Season 2 Episode 31
31 August 2019
TV series release schedule
