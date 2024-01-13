Во 2-м сезоне шоу «Конфетка» музыканты-любители активно пишут материал и делятся ими в соцсетях. Они пока не стали успешными и известными, как те состоявшиеся исполнители, которых знают все россияне. В рамках шоу песни из репертуара участников меняются: профессиональные артисты делают новую аранжировку, а после – записывают свою версию исполнения. В каждом эпизоде конкурсанты выходят на сцену со своими версиями песен. Члены жюри и аудитория оценивают их выступления. Победителя каждого выпуска ждет материальный приз. Ведущими проекта являются шоумен Гарик Мартиросян и Марина Кравец.