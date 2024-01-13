Menu
Season premiere 13 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 20 hours 0 minute
Во 2-м сезоне шоу «Конфетка» музыканты-любители активно пишут материал и делятся ими в соцсетях. Они пока не стали успешными и известными, как те состоявшиеся исполнители, которых знают все россияне. В рамках шоу песни из репертуара участников меняются: профессиональные артисты делают новую аранжировку, а после – записывают свою версию исполнения. В каждом эпизоде конкурсанты выходят на сцену со своими версиями песен. Члены жюри и аудитория оценивают их выступления. Победителя каждого выпуска ждет материальный приз. Ведущими проекта являются шоумен Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Выпуск 1
Season 2 Episode 1
13 January 2024
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
20 January 2024
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
27 January 2024
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
3 February 2024
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
10 February 2024
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
17 February 2024
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
24 February 2024
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
2 March 2024
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
9 March 2024
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
16 March 2024
