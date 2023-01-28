Menu
Konfetka (2023), season 1

Konfetka season 1 poster
Konfetka 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 16 hours 0 minute
"Konfetka" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Конфетка» комик Гарик Мартиросян и его соведущая Марина Кравец помогают музыкантам-любителям пробиться на большую сцену. Участники передачи хотят попасть на сцену, но пока о них знают только в узких кругах. Создатели проекта помогут героям довести до совершенства их творчество. Каждая музыкальная композиция получит новое дыхание благодаря знаменитостям, которые споют их в студии. В каждой серии будут участвовать пять самородков и пять знаменитостей: эксперты внимательно посмотрят их выступления, а аудитория в зале проголосует за победителя, который получит денежный приз.

TV Show rating

7.8
Rate 17 votes
Konfetka List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
28 January 2023
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
4 February 2023
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
11 February 2023
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
18 February 2023
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
25 February 2023
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
4 March 2023
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
11 March 2023
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
18 March 2023
