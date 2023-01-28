В 1-м сезоне шоу «Конфетка» комик Гарик Мартиросян и его соведущая Марина Кравец помогают музыкантам-любителям пробиться на большую сцену. Участники передачи хотят попасть на сцену, но пока о них знают только в узких кругах. Создатели проекта помогут героям довести до совершенства их творчество. Каждая музыкальная композиция получит новое дыхание благодаря знаменитостям, которые споют их в студии. В каждой серии будут участвовать пять самородков и пять знаменитостей: эксперты внимательно посмотрят их выступления, а аудитория в зале проголосует за победителя, который получит денежный приз.