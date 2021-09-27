Во 2 сезоне шоу «Форт Боярд» зрители увидят новые испытания и невероятные успехи в исполнении самых отчаянных смельчаков из представителей отечественного шоу-бизнеса: Ивана Дорна, Прохора Шаляпина, Даны Борисовой, Юлии Михалковой, Ян Гэ, Вали Карнавал и многих других. Ведущим проекта является актер Сергей Бурунов. Чтобы добраться до клада, команде предстоит преодолеть немало опасностей. Они будут бороться с ядовитыми насекомыми и змеями, погружаться в ледяную воду, летать с помощью катапульты и проходить сквозь пугающий лабиринт в кромешной тьме. Бессменным проводником игроков является карлик Паспарту.