Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fort Boyard (2019), season 2

Fort Boyard season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Fort Boyard Seasons Season 2

Форт Боярд 16+
Title Сезон 2
Season premiere 27 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 4 minutes
"Fort Boyard" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Форт Боярд» зрители увидят новые испытания и невероятные успехи в исполнении самых отчаянных смельчаков из представителей отечественного шоу-бизнеса: Ивана Дорна, Прохора Шаляпина, Даны Борисовой, Юлии Михалковой, Ян Гэ, Вали Карнавал и многих других. Ведущим проекта является актер Сергей Бурунов. Чтобы добраться до клада, команде предстоит преодолеть немало опасностей. Они будут бороться с ядовитыми насекомыми и змеями, погружаться в ледяную воду, летать с помощью катапульты и проходить сквозь пугающий лабиринт в кромешной тьме. Бессменным проводником игроков является карлик Паспарту.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
Fort Boyard List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Игра 1
Season 2 Episode 1
27 September 2021
Игра 2
Season 2 Episode 2
4 October 2021
Игра 3
Season 2 Episode 3
11 October 2021
Игра 4
Season 2 Episode 4
18 October 2021
Игра 5
Season 2 Episode 5
25 October 2021
Игра 6
Season 2 Episode 6
1 November 2021
Игра 7
Season 2 Episode 7
8 November 2021
Игра 8
Season 2 Episode 8
15 November 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more