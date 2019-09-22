В 1 сезоне шоу «Форт Боярд» приняли участие актер Аристарх Венес, его коллега Юлия Топольницкая с супругом Игорем Чеховым, Николай Наумов и Владимир Селиванов из «Реальных пацанов», звезда многосерийного проекта «Чики» Ирина Носова, постоянная участница «Шоу Уральские Пельмени» Юлия Михалкова и многие другие. Ведущим проекта стал известный шоумен, рок-музыкант, фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Также в роли проводника участников предстал карлик Паспарту в исполнении французского артиста Андре Буше. Примечательно, что съемочный день совпал с национальным праздником французов — Днем взятия Бастилии.