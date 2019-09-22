Menu
Fort Boyard (2019), season 1

Fort Boyard season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Fort Boyard Seasons Season 1

Форт Боярд 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 20 minutes
"Fort Boyard" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Форт Боярд» приняли участие актер Аристарх Венес, его коллега Юлия Топольницкая с супругом Игорем Чеховым, Николай Наумов и Владимир Селиванов из «Реальных пацанов», звезда многосерийного проекта «Чики» Ирина Носова, постоянная участница «Шоу Уральские Пельмени» Юлия Михалкова и многие другие. Ведущим проекта стал известный шоумен, рок-музыкант, фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Также в роли проводника участников предстал карлик Паспарту в исполнении французского артиста Андре Буше. Примечательно, что съемочный день совпал с национальным праздником французов — Днем взятия Бастилии.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
Fort Boyard List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Игра 1
Season 1 Episode 1
22 September 2019
Игра 2
Season 1 Episode 2
29 September 2019
Игра 3
Season 1 Episode 3
6 October 2019
Игра 4
Season 1 Episode 4
13 October 2019
Игра 5
Season 1 Episode 5
20 October 2019
Игра 6
Season 1 Episode 6
27 October 2019
Игра 7
Season 1 Episode 7
3 November 2019
Игра 8
Season 1 Episode 8
10 November 2019
Игра 9
Season 1 Episode 9
17 November 2019
Игра 10
Season 1 Episode 10
24 November 2019
TV series release schedule
