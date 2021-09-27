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Форт Боярд (2019), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Форт Боярд
Киноафиша Сериалы Форт Боярд Сезоны Сезон 2

Форт Боярд 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 4 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Форт Боярд»

Во 2 сезоне шоу «Форт Боярд» зрители увидят новые испытания и невероятные успехи в исполнении самых отчаянных смельчаков из представителей отечественного шоу-бизнеса: Ивана Дорна, Прохора Шаляпина, Даны Борисовой, Юлии Михалковой, Ян Гэ, Вали Карнавал и многих других. Ведущим проекта является актер Сергей Бурунов. Чтобы добраться до клада, команде предстоит преодолеть немало опасностей. Они будут бороться с ядовитыми насекомыми и змеями, погружаться в ледяную воду, летать с помощью катапульты и проходить сквозь пугающий лабиринт в кромешной тьме. Бессменным проводником игроков является карлик Паспарту.

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6.7 IMDb
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Список серий телешоу Форт Боярд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Игра 1
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2021
Игра 2
Сезон 2 Серия 2
4 октября 2021
Игра 3
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2021
Игра 4
Сезон 2 Серия 4
18 октября 2021
Игра 5
Сезон 2 Серия 5
25 октября 2021
Игра 6
Сезон 2 Серия 6
1 ноября 2021
Игра 7
Сезон 2 Серия 7
8 ноября 2021
Игра 8
Сезон 2 Серия 8
15 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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