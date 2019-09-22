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Форт Боярд (2019), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Форт Боярд
Киноафиша Сериалы Форт Боярд Сезоны Сезон 1

Форт Боярд 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Форт Боярд»

В 1 сезоне шоу «Форт Боярд» приняли участие актер Аристарх Венес, его коллега Юлия Топольницкая с супругом Игорем Чеховым, Николай Наумов и Владимир Селиванов из «Реальных пацанов», звезда многосерийного проекта «Чики» Ирина Носова, постоянная участница «Шоу Уральские Пельмени» Юлия Михалкова и многие другие. Ведущим проекта стал известный шоумен, рок-музыкант, фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Также в роли проводника участников предстал карлик Паспарту в исполнении французского артиста Андре Буше. Примечательно, что съемочный день совпал с национальным праздником французов — Днем взятия Бастилии.

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6.7 IMDb
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Список серий телешоу Форт Боярд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Игра 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2019
Игра 2
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2019
Игра 3
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2019
Игра 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2019
Игра 5
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2019
Игра 6
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2019
Игра 7
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2019
Игра 8
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2019
Игра 9
Сезон 1 Серия 9
17 ноября 2019
Игра 10
Сезон 1 Серия 10
24 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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