В 1 сезоне шоу «Концерты» самые известные комики канала ТНТ собираются на одной сцене, чтобы вволю пошутить и хорошенько посмеяться. Формат проекта заключается в том, что у него нет формата! Никаких ограничений, запретов, судей, голосований, «уважаемого жюри» и прочих атрибутов стандартных юмористических передач. Только артисты разговорного жанра, которые должны во что бы то ни стало развеселить зал. Уже известные зрителям комики со всей страны объединяются в команды и дают настоящий концерт. В 1-м сезоне выступают команды «Союз», «Камызяки», «Женская сборная», «Юг», «Астана», «Нулевые», «Наполеоны», «Плюшки» и многие другие.