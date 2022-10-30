Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Koncerty (2022), season 1

Koncerty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Koncerty Seasons Season 1

Концерты 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Koncerty" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Концерты» самые известные комики канала ТНТ собираются на одной сцене, чтобы вволю пошутить и хорошенько посмеяться. Формат проекта заключается в том, что у него нет формата! Никаких ограничений, запретов, судей, голосований, «уважаемого жюри» и прочих атрибутов стандартных юмористических передач. Только артисты разговорного жанра, которые должны во что бы то ни стало развеселить зал. Уже известные зрителям комики со всей страны объединяются в команды и дают настоящий концерт. В 1-м сезоне выступают команды «Союз», «Камызяки», «Женская сборная», «Юг», «Астана», «Нулевые», «Наполеоны», «Плюшки» и многие другие.

TV Show rating

6.3
Rate 13 votes
Koncerty List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 01. Камызяки
Season 1 Episode 1
30 October 2022
Выпуск 02. Женская сборная и Плюшки
Season 1 Episode 2
6 November 2022
Выпуск 03. Астана и сборная Красноярска
Season 1 Episode 3
13 November 2022
Выпуск 04. Наполеоны, сборная Нулевых и сборная Красноярска
Season 1 Episode 4
20 November 2022
Выпуск 05. Сборная России и Астана
Season 1 Episode 5
27 November 2022
Выпуск 06. Объединение Юг и сборная Нулевых
Season 1 Episode 6
4 December 2022
Выпуск 07. Студия Союз и Наполеоны
Season 1 Episode 7
11 December 2022
Выпуск 08. Сборная России и Плюшки
Season 1 Episode 8
18 December 2022
Выпуск 09. Камызяки
Season 1 Episode 9
25 December 2022
Выпуск 10. Объединение Юг, Женская сборная и Студия Союз
Season 1 Episode 10
15 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more