Во 2 сезоне шоу «Концерты» продолжается один из самых масштабных комедийных проектов российского телевидения. Самые крутые комики страны встречаются на одной сцене, чтобы… нет, не побороться друг с другом и не заслужить чье бы то ни было одобрение, а чтобы просто вволю пошутить! Участники, уже знакомые зрителям по другим многочисленным юмористическим проектам канала ТНТ, объединяются в самые веселые и неожиданные команды и дают в каждом выпуске шоу настоящие концерты. Здесь нет преград и ограничений – только полет фантазии, чувство юмора и желание хорошо повеселиться. Чем громче смеется зал, тем лучше!