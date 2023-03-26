Menu
Koncerty (2022), season 2

Koncerty season 2 poster
Концерты 16+
Title Сезон 2
Season premiere 26 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 14
Runtime 10 hours 30 minutes
Во 2 сезоне шоу «Концерты» продолжается один из самых масштабных комедийных проектов российского телевидения. Самые крутые комики страны встречаются на одной сцене, чтобы… нет, не побороться друг с другом и не заслужить чье бы то ни было одобрение, а чтобы просто вволю пошутить! Участники, уже знакомые зрителям по другим многочисленным юмористическим проектам канала ТНТ, объединяются в самые веселые и неожиданные команды и дают в каждом выпуске шоу настоящие концерты. Здесь нет преград и ограничений – только полет фантазии, чувство юмора и желание хорошо повеселиться. Чем громче смеется зал, тем лучше!

6.3
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Выпуск 11. Камызяки
Season 2 Episode 1
26 March 2023
Выпуск 12. Борцы и сборная Красноярска
Season 2 Episode 2
2 April 2023
Выпуск 13. Астана и Регионы
Season 2 Episode 3
9 April 2023
Выпуск 14. Доктор Хаусс, Просто команда, Сборная России
Season 2 Episode 4
16 April 2023
Выпуск 15. Женская сборная и объединение Юг
Season 2 Episode 5
23 April 2023
Выпуск 16. Москва, Буряты и сборная Красноярска
Season 2 Episode 6
30 April 2023
Выпуск 17. Астана и Наполеоны
Season 2 Episode 7
7 May 2023
Выпуск 18. СТЭПиКО, Москва и Борцы
Season 2 Episode 8
14 May 2023
Выпуск 19. Татары и Регионы
Season 2 Episode 9
21 May 2023
Выпуск 20. Камызяки
Season 2 Episode 10
28 May 2023
Выпуск 21. Объединение Юг и Доктор Хаусс
Season 2 Episode 11
4 June 2023
Выпуск 22. Просто команда и сборная Красноярска
Season 2 Episode 12
11 June 2023
Выпуск 23. Сборная России и Седая волна
Season 2 Episode 13
18 June 2023
Выпуск 24. Наполеоны, Комики и Женская сборная
Season 2 Episode 14
25 June 2023
