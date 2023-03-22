В 1 сезоне сериала «Дигман!» мальчик по имени Рип Дигман с детства мечтает стать археологом. В мире, где он живет, сложно придумать более уважаемую и завидную профессию. Именно археологи, как настоящие супергерои, путешествуют по заброшенным городам, проникают в жуткие гробницы и древние развалины, раскрывая тайны уничтоженных цивилизаций. Рип становится одним из счастливчиков, которым удается окончить археологический факультет и соприкоснуться с этой работой мечты. Однако в первой же своей экспедиции он сталкивается со смертельной опасностью. Выясняется, что археологов не зря все считают суперменами и борцами со злом.