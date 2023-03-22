Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Digman! 2023, season 1

Digman! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Digman! Seasons Season 1

Digman!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Digman!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дигман!» мальчик по имени Рип Дигман с детства мечтает стать археологом. В мире, где он живет, сложно придумать более уважаемую и завидную профессию. Именно археологи, как настоящие супергерои, путешествуют по заброшенным городам, проникают в жуткие гробницы и древние развалины, раскрывая тайны уничтоженных цивилизаций. Рип становится одним из счастливчиков, которым удается окончить археологический факультет и соприкоснуться с этой работой мечты. Однако в первой же своей экспедиции он сталкивается со смертельной опасностью. Выясняется, что археологов не зря все считают суперменами и борцами со злом.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
Digman! List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
22 March 2023
Et Tu
Season 1 Episode 2
29 March 2023
Fear of GAWD
Season 1 Episode 3
5 April 2023
The Arky Gala
Season 1 Episode 4
12 April 2023
The Mile High Club
Season 1 Episode 5
19 April 2023
Shakespeare's Lost Sonnet
Season 1 Episode 6
26 April 2023
The Puff People
Season 1 Episode 7
3 May 2023
The Grail
Season 1 Episode 8
10 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more