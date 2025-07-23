Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Digman! 2023 - 2025, season 2
Season 2
Digman!
Season premiere
23 July 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
6.5
11
votes
6.6
IMDb
Digman! List of episodes
Season 1
Season 2
The Hunt for Bella
Season 2
Episode 1
23 July 2025
Jack and Rose
Season 2
Episode 2
30 July 2025
A Sari Sight
Season 2
Episode 3
6 August 2025
The Eligible Arky
Season 2
Episode 4
13 August 2025
Freud's Couch
Season 2
Episode 5
13 August 2025
The Fortune Pursuit
Season 2
Episode 6
20 August 2025
The Arky Trials
Season 2
Episode 7
20 August 2025
The Christ Figure
Season 2
Episode 8
27 August 2025
