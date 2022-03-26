Во 2 сезоне шоу «Бузова на кухне» известная актриса, певица и ведущая сама расскажет, что происходит у нее на кухне. Кроме того, в каждом выпуске она будет готовить новое блюдо вместе с известными шеф-поварами. Также гостями проекта станут главные лица шоу-бизнеса, которые принесут свои самые интересные рецепты, чтобы воплотить их в жизнь на кухне с Ольгой, весело провести время и посмеяться теплым субботним утром. Гостями проекта становятся певец Николай Басков, блогер Даня Милохин, комик Михаил Галустян и многие другие. Однажды Ольга забывает даже включить плиту, зато устраивает горячие танцы с Андреем Малаховым.