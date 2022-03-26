Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Buzova na kuhne (2021), season 2

Buzova na kuhne season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Buzova na kuhne Seasons Season 2

Бузова на кухне 16+
Title Сезон 2
Season premiere 26 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Buzova na kuhne" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Бузова на кухне» известная актриса, певица и ведущая сама расскажет, что происходит у нее на кухне. Кроме того, в каждом выпуске она будет готовить новое блюдо вместе с известными шеф-поварами. Также гостями проекта станут главные лица шоу-бизнеса, которые принесут свои самые интересные рецепты, чтобы воплотить их в жизнь на кухне с Ольгой, весело провести время и посмеяться теплым субботним утром. Гостями проекта становятся певец Николай Басков, блогер Даня Милохин, комик Михаил Галустян и многие другие. Однажды Ольга забывает даже включить плиту, зато устраивает горячие танцы с Андреем Малаховым.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Buzova na kuhne List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 13
Season 2 Episode 1
26 March 2022
Выпуск 14
Season 2 Episode 2
2 April 2022
Выпуск 15
Season 2 Episode 3
9 April 2022
Выпуск 16
Season 2 Episode 4
16 April 2022
Выпуск 17
Season 2 Episode 5
23 April 2022
Выпуск 18
Season 2 Episode 6
30 April 2022
Выпуск 19
Season 2 Episode 7
7 May 2022
Выпуск 20
Season 2 Episode 8
14 May 2022
Выпуск 21
Season 2 Episode 9
21 May 2022
Выпуск 22
Season 2 Episode 10
29 May 2022
Выпуск 23
Season 2 Episode 11
5 June 2022
Выпуск 24
Season 2 Episode 12
12 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more