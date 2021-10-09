В 1 сезоне шоу «Бузова на кухне» телеведущая, актриса, исполнительница и просто красавица Ольга Бузова уже не раз демонстрировала, что способна на все. И теперь она отправляется за покорение новых высот — на сей раз кулинарных. Ее наставником на этом пути будет ресторатор Алексей Васильчук. Именно с ним Бузова общается каждый раз, когда ждет гостей, готовится к празднику или просто хочет чего-нибудь перекусить. Ольга научит зрителей гадать по яблокам, расскажет, что путь к сердцу мужчины лежит через лисички, покажет, как изящно спалить кухню, а также поделится многими своими кулинарными секретами.