Buzova na kuhne (2021), season 1

Buzova na kuhne season 1 poster
Бузова на кухне 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне шоу «Бузова на кухне» телеведущая, актриса, исполнительница и просто красавица Ольга Бузова уже не раз демонстрировала, что способна на все. И теперь она отправляется за покорение новых высот — на сей раз кулинарных. Ее наставником на этом пути будет ресторатор Алексей Васильчук. Именно с ним Бузова общается каждый раз, когда ждет гостей, готовится к празднику или просто хочет чего-нибудь перекусить. Ольга научит зрителей гадать по яблокам, расскажет, что путь к сердцу мужчины лежит через лисички, покажет, как изящно спалить кухню, а также поделится многими своими кулинарными секретами.

Season 1
Season 2
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
9 October 2021
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
16 October 2021
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
23 October 2021
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
30 October 2021
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
6 November 2021
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
13 November 2021
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
20 November 2021
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
27 November 2021
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
4 December 2021
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
11 December 2021
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
18 December 2021
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
25 December 2021
