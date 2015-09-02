В 1 сезоне сериала «И шарик вернется» в обычной российской школе празднуют долгожданный выпускной. Особенно радуются четыре закадычные подружки: Татьяна, Вера, Александра и Светлана. Они уверены, что впереди у них беззаботное и счастливое будущее, которое они собираются разделить на всех. Но трагическое происшествие раз и навсегда разделяет подруг. Прямо на школьном выпускном несколько хулиганов начинают приставать к красавице Шуре. За нее смело вступается Таня. Спасти подругу ей удается, но вот сама она становится жертвой изнасилования, и никто из девочек не приходит ей на помощь. Обида на предательство не отпускает ее даже через годы.