I sharik vernyotsya season 1 watch online

I sharik vernyotsya season 1 poster
Season premiere 2 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
В 1 сезоне сериала «И шарик вернется» в обычной российской школе празднуют долгожданный выпускной. Особенно радуются четыре закадычные подружки: Татьяна, Вера, Александра и Светлана. Они уверены, что впереди у них беззаботное и счастливое будущее, которое они собираются разделить на всех. Но трагическое происшествие раз и навсегда разделяет подруг. Прямо на школьном выпускном несколько хулиганов начинают приставать к красавице Шуре. За нее смело вступается Таня. Спасти подругу ей удается, но вот сама она становится жертвой изнасилования, и никто из девочек не приходит ей на помощь. Обида на предательство не отпускает ее даже через годы.

6.4
Rate 12 votes
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 September 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 September 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 September 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 September 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 September 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 September 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 September 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 September 2015
