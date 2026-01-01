Menu
Marina Barsukova Marina Barsukova
Marina Barsukova

Marina Barsukova

Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Hoffman's Fairy Tales 7.5
Hoffman's Fairy Tales (2022)
Nevesta 7.4
Nevesta (2023)
Agentstvo O.K.O. 7.1
Agentstvo O.K.O. (2020)

Filmography

Genre
Year
The heartthrob 6.4
The heartthrob Sertseed
Comedy 2025, Russia
Ya k tebe nadolgo 3.2
Ya k tebe nadolgo
Drama, Comedy, Romantic 2024, Russia
Vse sredstva horoshi
Vse sredstva horoshi
Drama, Romantic 2024, Russia
Nevesta 7.4
Nevesta
Romantic 2023, Russia
Mokyumentari 5.6
Mokyumentari
Comedy 2022, Russia
Hoffman's Fairy Tales 7.5
Hoffman's Fairy Tales Skazki Gofmana
Drama, Comedy 2022, Russia
Rokovaya zhenschina
Rokovaya zhenschina
Romantic 2021, Russia
Zhertva lyubvi
Zhertva lyubvi
Drama, Romantic 2021, Russia
Agentstvo O.K.O. 7.1
Agentstvo O.K.O.
Mystery, Detective 2020, Russia
Kogda solnce vzoydyot
Kogda solnce vzoydyot
Romantic 2018, Russia
Kitayskiy Novyy god 5.1
Kitayskiy Novyy god Kitayskiy Novyy god
Romantic 2017, Russia
Ya vse preodoleyu 5.8
Ya vse preodoleyu
Romantic 2014, Russia
Sviridovy
Sviridovy
Drama 2013, Russia
Chkalov 6
Chkalov
Drama 2012, Russia
