Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marina Barsukova
Marina Barsukova
Kinoafisha
Persons
Marina Barsukova
Marina Barsukova
Marina Barsukova
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
7.5
Hoffman's Fairy Tales
(2022)
7.4
Nevesta
(2023)
7.1
Agentstvo O.K.O.
(2020)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
Mystery
Romantic
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2014
2013
2012
All
14
Films
3
TV Shows
11
Actress
14
6.4
The heartthrob
Sertseed
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
3.2
Ya k tebe nadolgo
Drama, Comedy, Romantic
2024, Russia
Vse sredstva horoshi
Drama, Romantic
2024, Russia
7.4
Nevesta
Romantic
2023, Russia
5.6
Mokyumentari
Comedy
2022, Russia
7.5
Hoffman's Fairy Tales
Skazki Gofmana
Drama, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Rokovaya zhenschina
Romantic
2021, Russia
Zhertva lyubvi
Drama, Romantic
2021, Russia
7.1
Agentstvo O.K.O.
Mystery, Detective
2020, Russia
Kogda solnce vzoydyot
Romantic
2018, Russia
5.1
Kitayskiy Novyy god
Kitayskiy Novyy god
Romantic
2017, Russia
5.8
Ya vse preodoleyu
Romantic
2014, Russia
Sviridovy
Drama
2013, Russia
6
Chkalov
Drama
2012, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree