Во 2 сезоне сериала «Ночной агент» продолжаются опасные и увлекательные приключения молодого сотрудника ФБР, оказавшегося в эпицентре политического заговора. Теперь Питер и Роуз вынуждены скрываться как от чужих агентов, так и от собственных бывших коллег. Челси и Мэдди помогают им узнать больше о тайной операции в Белом доме, но информации по-прежнему недостаточно, чтобы припереть виновника к стенке. Тем временем над Кэмп-Дэвидом повисает серьезная угроза. Теперь время идет на минуты, а ставкой на кону этой запутанной игры становятся жизни ни в чем не повинных людей. Питер должен поторопиться.