Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Night Agent 2023, season 2

The Night Agent season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Night Agent Seasons Season 2

The Night Agent 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"The Night Agent" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Ночной агент» продолжаются опасные и увлекательные приключения молодого сотрудника ФБР, оказавшегося в эпицентре политического заговора. Теперь Питер и Роуз вынуждены скрываться как от чужих агентов, так и от собственных бывших коллег. Челси и Мэдди помогают им узнать больше о тайной операции в Белом доме, но информации по-прежнему недостаточно, чтобы припереть виновника к стенке. Тем временем над Кэмп-Дэвидом повисает серьезная угроза. Теперь время идет на минуты, а ставкой на кону этой запутанной игры становятся жизни ни в чем не повинных людей. Питер должен поторопиться.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
The Night Agent List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Call Tracking
Season 2 Episode 1
23 January 2025
Disconnected
Season 2 Episode 2
23 January 2025
Disconnected
Season 2 Episode 3
23 January 2025
Desperate Measures
Season 2 Episode 4
23 January 2025
A Family Matter
Season 2 Episode 5
23 January 2025
A Good Agent
Season 2 Episode 6
23 January 2025
Tilt
Season 2 Episode 7
23 January 2025
Divergence
Season 2 Episode 8
23 January 2025
Cultural Exchange
Season 2 Episode 9
23 January 2025
Buyer's Remorse
Season 2 Episode 10
23 January 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more