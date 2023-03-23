В 1 сезоне сериала «Ночной агент» на службу в ФБР приходит молодой курсант. У героя еще нет опыта работы в спецслужбах, но он рвется в бой и мечтает о по-настоящему важном задании, которое перевернет его судьбу. Однако вместо этого он получает скучную и рутинную ночную работу. Каждый вечер он спускается в подвал Белого дома, чтобы часы напролет просиживать около телефона, который почему-то никогда не звонит. Герой понимает, что это линия для особых сообщений и звонок по ней будет означать как минимум проблему, а как максимум – катастрофу для страны. Как ни странно, однажды в подвале все же раздается тревожный сигнал телефона.