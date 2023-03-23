Menu
The Night Agent 2023, season 1

Season premiere 23 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"The Night Agent" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ночной агент» на службу в ФБР приходит молодой курсант. У героя еще нет опыта работы в спецслужбах, но он рвется в бой и мечтает о по-настоящему важном задании, которое перевернет его судьбу. Однако вместо этого он получает скучную и рутинную ночную работу. Каждый вечер он спускается в подвал Белого дома, чтобы часы напролет просиживать около телефона, который почему-то никогда не звонит. Герой понимает, что это линия для особых сообщений и звонок по ней будет означать как минимум проблему, а как максимум – катастрофу для страны. Как ни странно, однажды в подвале все же раздается тревожный сигнал телефона.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
The Night Agent List of episodes
The Call
Season 1 Episode 1
23 March 2023
Redial
Season 1 Episode 2
23 March 2023
The Zookeeper
Season 1 Episode 3
23 March 2023
Eyes Only
Season 1 Episode 4
23 March 2023
The Marionette
Season 1 Episode 5
23 March 2023
Fathoms
Season 1 Episode 6
23 March 2023
Best Served Cold
Season 1 Episode 7
23 March 2023
Redux
Season 1 Episode 8
23 March 2023
The Devil We Know
Season 1 Episode 9
23 March 2023
Fathers
Season 1 Episode 10
23 March 2023
