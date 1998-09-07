Menu
Russian
Le comte de Monte Cristo 1998, season 1

Le comte de Monte Cristo season 1 poster
Le comte de Monte Cristo 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 1998
Production year 1998
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Граф Монте-Кристо» события разворачиваются во Франции в 1815 году. В родной город после дальнего плавания возвращается молодой отважный моряк Эдмон Дантес. Его встречает любимая и любящая невеста Мерседес, и они решают немедленно пожениться. Но это не устраивает сразу нескольких коварных заговорщиков. Друг Эдмона Мондего давно мечтает о прелестях прекрасной Мерседес и страдает от ревности. Его коллега Данглар хочет стать капитаном вместо него. А королевский прокурор Вильфор соглашается им содействовать. В день свадьбы Эдмон становится узником замка Иф. Но через годы ему удается сбежать из тюрьмы…

7.7
Rate 11 votes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 September 1998
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 September 1998
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 September 1998
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 September 1998
