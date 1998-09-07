В 1 сезоне сериала «Граф Монте-Кристо» события разворачиваются во Франции в 1815 году. В родной город после дальнего плавания возвращается молодой отважный моряк Эдмон Дантес. Его встречает любимая и любящая невеста Мерседес, и они решают немедленно пожениться. Но это не устраивает сразу нескольких коварных заговорщиков. Друг Эдмона Мондего давно мечтает о прелестях прекрасной Мерседес и страдает от ревности. Его коллега Данглар хочет стать капитаном вместо него. А королевский прокурор Вильфор соглашается им содействовать. В день свадьбы Эдмон становится узником замка Иф. Но через годы ему удается сбежать из тюрьмы…