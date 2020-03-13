В 1 сезоне сериала «Киберсталкер» выпускник французской старшей школы Лукас, также известный под ником Люкс, имеет все шансы стать гениальным программистом и хакером. Он может в два счета взломать любую систему, за что его принимают в лучший инженерный университет мира. Казалось бы, мечта исполнена – и теперь восемнадцатилетний гений может наслаждаться жизнью. Однако в своей группе он оказывается белой вороной, ведь остальные студенты курса – наследники богатых и влиятельных семей. Любимая девушка не отвечает Люксу взаимностью, а однокурсники над ним издеваются. Герой решает воздействовать на них своими хакерскими методами.