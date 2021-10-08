Menu
Stalk season 2 watch online

Stalk season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Stalk Seasons Season 2

Stalk 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 20 minutes
"Stalk" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Киберсталкер» высшая инженерная школа склоняется к ногам Лукаса. Теперь юного гения называют не иначе как Люкс, а слава о его уникальных хакерских способностях расходится по всему университету. У героя есть компромат на каждого из своих однокурсников, включая любимую девушку. Но приносит ли ему счастье такая безграничная власть? Самые популярные парни называют его своим другом, а та, по кому он страдал столько времени, согласна на отношения. Однако Люкс понимает, что это – лишь страх, а не искреннее уважение. Кроме того, международные спецслужбы проявляют интерес к юному программисту.

Series rating

6.7
Rate 17 votes
"Stalk" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
8 October 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
8 October 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
8 October 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
8 October 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
8 October 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
8 October 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
8 October 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
8 October 2021
Episode 9
Season 2 Episode 9
8 October 2021
Episode 10
Season 2 Episode 10
8 October 2021
TV series release schedule
