Во 2 сезоне сериала «Киберсталкер» высшая инженерная школа склоняется к ногам Лукаса. Теперь юного гения называют не иначе как Люкс, а слава о его уникальных хакерских способностях расходится по всему университету. У героя есть компромат на каждого из своих однокурсников, включая любимую девушку. Но приносит ли ему счастье такая безграничная власть? Самые популярные парни называют его своим другом, а та, по кому он страдал столько времени, согласна на отношения. Однако Люкс понимает, что это – лишь страх, а не искреннее уважение. Кроме того, международные спецслужбы проявляют интерес к юному программисту.