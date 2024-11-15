Menu
Silo 2023, season 2

Silo 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Silo" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Укрытие» инженер Джульетта продолжает свое опасное расследование. В то время как жалкие остатки человечества ютятся в подземном бункере, спасаясь от токсичных последствий утраченной цивилизации, героиня пытается найти новые свидетельства гибели своего возлюбленного. Однако открытия Джульетты неожиданно затрагивают не только ее личную жизнь, но и судьбу всех последних людей на планете. Женщина понимает, что правительство «нового мира» многое скрывает от населения бункера. Что, если смерть ее любимого – это не несчастный случай, а попытка замести следы куда более глобального преступления?

The Engineer
Season 2 Episode 1
15 November 2024
Order
Season 2 Episode 2
22 November 2024
Solo
Season 2 Episode 3
27 November 2024
The Harmonium
Season 2 Episode 4
6 December 2024
Descent
Season 2 Episode 5
13 December 2024
Barricades
Season 2 Episode 6
20 December 2024
The Dive
Season 2 Episode 7
27 December 2024
The Book of Quinn
Season 2 Episode 8
3 January 2025
The Safeguard
Season 2 Episode 9
10 January 2025
Into the Fire
Season 2 Episode 10
17 January 2025
