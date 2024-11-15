Во 2-м сезоне сериала «Укрытие» инженер Джульетта продолжает свое опасное расследование. В то время как жалкие остатки человечества ютятся в подземном бункере, спасаясь от токсичных последствий утраченной цивилизации, героиня пытается найти новые свидетельства гибели своего возлюбленного. Однако открытия Джульетты неожиданно затрагивают не только ее личную жизнь, но и судьбу всех последних людей на планете. Женщина понимает, что правительство «нового мира» многое скрывает от населения бункера. Что, если смерть ее любимого – это не несчастный случай, а попытка замести следы куда более глобального преступления?