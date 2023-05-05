В 1 сезоне сериала «Укрытие» события разворачиваются в недалеком будущем. Случилась экологическая катастрофа, в результате которой планета Земля перестала быть пригодна для жизни людей. Уцелеть удалось всего десяти тысячам человек, которые обосновались в гигантском бункере глубиной в 144 этажа. Герои убеждены, что мир снаружи полностью мертв, воздух токсичен и опасен для жизни. Под страхом смерти каждому в бункере запрещается пытаться выходить на поверхность. Всю информацию герои получают благодаря гигантским мониторам, которые передают обстановку снаружи с внешних видеокамер.