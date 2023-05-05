Menu
В 1 сезоне сериала «Укрытие» события разворачиваются в недалеком будущем. Случилась экологическая катастрофа, в результате которой планета Земля перестала быть пригодна для жизни людей. Уцелеть удалось всего десяти тысячам человек, которые обосновались в гигантском бункере глубиной в 144 этажа. Герои убеждены, что мир снаружи полностью мертв, воздух токсичен и опасен для жизни. Под страхом смерти каждому в бункере запрещается пытаться выходить на поверхность. Всю информацию герои получают благодаря гигантским мониторам, которые передают обстановку снаружи с внешних видеокамер.

Freedom Day
Season 1 Episode 1
5 May 2023
Holston's Pick
Season 1 Episode 2
5 May 2023
Machines
Season 1 Episode 3
12 May 2023
Truth
Season 1 Episode 4
19 May 2023
The Janitor's Boy
Season 1 Episode 5
26 May 2023
The Relic
Season 1 Episode 6
2 June 2023
The Flamekeepers
Season 1 Episode 7
9 June 2023
Hanna
Season 1 Episode 8
16 June 2023
The Getaway
Season 1 Episode 9
23 June 2023
Outside
Season 1 Episode 10
30 June 2023
