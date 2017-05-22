Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sseokeul season 1 watch online

Sseokeul season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sseokeul Seasons Season 1

Sseokeul 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Sseokeul" season 1 description

Братьям-близнецам Ким У-джину и Ким Бум-гюн было 11 лет, когда они стали участниками первого контакта с внеземной цивилизацией. Гуманоид по прозвищу Бёль, принявшая облик красивой девушки, ненадолго становится частью их семьи, а позже бесследно исчезает вместе с отцом мальчишек. Десять лет спустя У-джин учится на невролога, а Бум-гюн одержим идеей разыскать папу и инопланетянку. Еще через 20 лет детектив Ким Джун-хёк берется за расследование таинственного исчезновения близнецов, которое как-то связано с порядками нового, поделенного на две части, несправедливого мира.
 

Series rating

7.8
Rate 11 votes
"Sseokeul" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 May 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 May 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 May 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 May 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 June 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 June 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 June 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 June 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
19 June 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
20 June 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 June 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 June 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more