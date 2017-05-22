Братьям-близнецам Ким У-джину и Ким Бум-гюн было 11 лет, когда они стали участниками первого контакта с внеземной цивилизацией. Гуманоид по прозвищу Бёль, принявшая облик красивой девушки, ненадолго становится частью их семьи, а позже бесследно исчезает вместе с отцом мальчишек. Десять лет спустя У-джин учится на невролога, а Бум-гюн одержим идеей разыскать папу и инопланетянку. Еще через 20 лет детектив Ким Джун-хёк берется за расследование таинственного исчезновения близнецов, которое как-то связано с порядками нового, поделенного на две части, несправедливого мира.

