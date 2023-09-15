Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Improvizatory (2023), season 2

Improvizatory season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Improvizatory Seasons Season 2

Импровизаторы 16+
Title Сезон 2
Season premiere 15 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 12 minutes
"Improvizatory" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Импровизаторы» знаменитые комики продолжат радовать зрителей уморительными скетчами. В рамках телепередачи СТС Шастун, Попов, Позов и Матвиенко разыграют миниатюры на заданные темы, целиком построенные на импровизации. Каждый выпуск студию посещают известные гости: актеры, певцы и шоумены, известные каждому зрителю. И так как у шоу нет заранее подготовленного сценария, конкретный эпизод будет развиваться в том ключе, в котором пожелает приглашенная звезда. Целевую аудиторию ждет нескончаемый поток острот в исполнении главных импровизаторов России.

TV Show rating

7.4
Rate 17 votes
Improvizatory List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Выпуск 13
Season 2 Episode 1
15 September 2023
Выпуск 14
Season 2 Episode 2
22 September 2023
Выпуск 15
Season 2 Episode 3
29 September 2023
Выпуск 16
Season 2 Episode 4
6 October 2023
Выпуск 17
Season 2 Episode 5
13 October 2023
Выпуск 18
Season 2 Episode 6
20 October 2023
Выпуск 19
Season 2 Episode 7
27 October 2023
Выпуск 20
Season 2 Episode 8
3 November 2023
Выпуск 21
Season 2 Episode 9
10 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more