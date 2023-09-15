Во 2-м сезоне шоу «Импровизаторы» знаменитые комики продолжат радовать зрителей уморительными скетчами. В рамках телепередачи СТС Шастун, Попов, Позов и Матвиенко разыграют миниатюры на заданные темы, целиком построенные на импровизации. Каждый выпуск студию посещают известные гости: актеры, певцы и шоумены, известные каждому зрителю. И так как у шоу нет заранее подготовленного сценария, конкретный эпизод будет развиваться в том ключе, в котором пожелает приглашенная звезда. Целевую аудиторию ждет нескончаемый поток острот в исполнении главных импровизаторов России.