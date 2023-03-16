В 1 сезоне шоу «Импровизаторы» творческая команда в составе Антона Шастуна, Арсения Попова, Дмитрия Позова и Сергея Матвиенко, безусловно, является лучшей в своем роде в жанре импровизации. Для этой великолепной четверки не существует невыполнимых задач. Они готовы на ходу сыграть миниатюры на любую из заданных тем. В каждом выпуске постоянные участники встречаются с новым звездным гостем, который придумывает для них оригинальное задание. Герои не знают, в кого им придется перевоплощаться на этот раз, ведь в этом шоу нет сценария, а значит, проект получится таким, каким его видит его приглашенная знаменитость.