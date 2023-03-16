Menu
Improvizatory (2023), season 1

Improvizatory season 1 poster
Импровизаторы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Improvizatory" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Импровизаторы» творческая команда в составе Антона Шастуна, Арсения Попова, Дмитрия Позова и Сергея Матвиенко, безусловно, является лучшей в своем роде в жанре импровизации. Для этой великолепной четверки не существует невыполнимых задач. Они готовы на ходу сыграть миниатюры на любую из заданных тем. В каждом выпуске постоянные участники встречаются с новым звездным гостем, который придумывает для них оригинальное задание. Герои не знают, в кого им придется перевоплощаться на этот раз, ведь в этом шоу нет сценария, а значит, проект получится таким, каким его видит его приглашенная знаменитость.

TV Show rating

7.4
Rate 17 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
16 March 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
23 March 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
30 March 2023
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
6 April 2023
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
14 April 2023
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
21 April 2023
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
28 April 2023
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
5 May 2023
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
12 May 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
19 May 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
26 May 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
2 June 2023
