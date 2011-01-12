Menu
Season premiere 12 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
В 1-м сезоне сериала «Без координат» в маленький и забытый богом городок в Южной Америке приезжает загадочный молодой врач. Бен Китон – лучший выпускник Медицинского университета Калифорнии и один из самых одаренных и уважаемых докторов Лос-Анджелеса. Тем не менее он почему-то бросает блестящую карьеру в мегаполисе и решает открыть свою клинику в Городе звезд посреди непролазных джунглей. В этой затее его поддерживает опытный доктор Отис Коул. Он учит врачей-новичков и волонтеров работать в экстремальных условиях и спасать жизни, даже когда никакой надежды, на первых взгляд, уже не остается.

Saved by the Great White Hope
Season 1 Episode 1
12 January 2011
Smile. Don't Kill Anyone
Season 1 Episode 2
19 January 2011
A Doctor Time Out
Season 1 Episode 3
26 January 2011
On the Mean Streets of San Miguel
Season 1 Episode 4
2 February 2011
I'm Here
Season 1 Episode 5
9 February 2011
It's Good
Season 1 Episode 6
16 February 2011
Es Un Milagro
Season 1 Episode 7
23 February 2011
It's a Leaf
Season 1 Episode 8
2 March 2011
There's Nothing to Fix
Season 1 Episode 9
9 March 2011
I'm Home
Season 1 Episode 10
16 March 2011
Everything's As It Should Be
Season 1 Episode 11
23 March 2011
Hold on Tight
Season 1 Episode 12
30 March 2011
There's a Lot to Miss About the Jungle
Season 1 Episode 13
6 April 2011
