Без координат 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Без координат
Без координат

Off the Map 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без координат»

В 1-м сезоне сериала «Без координат» в маленький и забытый богом городок в Южной Америке приезжает загадочный молодой врач. Бен Китон – лучший выпускник Медицинского университета Калифорнии и один из самых одаренных и уважаемых докторов Лос-Анджелеса. Тем не менее он почему-то бросает блестящую карьеру в мегаполисе и решает открыть свою клинику в Городе звезд посреди непролазных джунглей. В этой затее его поддерживает опытный доктор Отис Коул. Он учит врачей-новичков и волонтеров работать в экстремальных условиях и спасать жизни, даже когда никакой надежды, на первых взгляд, уже не остается.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Без координат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Большая белая надежда Saved by the Great White Hope
Сезон 1 Серия 1
12 января 2011
Улыбайся. Никого не убей. Smile. Don't Kill Anyone
Сезон 1 Серия 2
19 января 2011
Передышка для доктора A Doctor Time Out
Сезон 1 Серия 3
26 января 2011
На опасных улицах Сан-Мигеля On the Mean Streets of San Miguel
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2011
Я с тобой I'm Here
Сезон 1 Серия 5
9 февраля 2011
Это хорошо It's Good
Сезон 1 Серия 6
16 февраля 2011
Настоящее чудо Es Un Milagro
Сезон 1 Серия 7
23 февраля 2011
Это просто растение It's a Leaf
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2011
Нечего исправлять There's Nothing to Fix
Сезон 1 Серия 9
9 марта 2011
Я дома I'm Home
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2011
Всё так, как и должно быть Everything's As It Should Be
Сезон 1 Серия 11
23 марта 2011
Держись крепче Hold on Tight
Сезон 1 Серия 12
30 марта 2011
Мы будем скучать по джунглям There's a Lot to Miss About the Jungle
Сезон 1 Серия 13
6 апреля 2011
