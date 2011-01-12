В 1-м сезоне сериала «Без координат» в маленький и забытый богом городок в Южной Америке приезжает загадочный молодой врач. Бен Китон – лучший выпускник Медицинского университета Калифорнии и один из самых одаренных и уважаемых докторов Лос-Анджелеса. Тем не менее он почему-то бросает блестящую карьеру в мегаполисе и решает открыть свою клинику в Городе звезд посреди непролазных джунглей. В этой затее его поддерживает опытный доктор Отис Коул. Он учит врачей-новичков и волонтеров работать в экстремальных условиях и спасать жизни, даже когда никакой надежды, на первых взгляд, уже не остается.