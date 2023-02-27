Menu
Plan B season 1 watch online

Plan B season 1 poster
Plan B 18+
Season premiere 27 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Plan B" season 1 description

В 1 сезоне сериала «План «Б» Филипп понимает, что у него есть шанс исправить прошлое. Мужчина готов на все, чтобы вернуть свою возлюбленную Эвелин, с которой они были вместе на протяжении последних шести лет. Спустя некоторое время главный герой начинает понимать, что даже самый незначительный выбор в жизни приводит к серьезным последствиям, которые подчас сложно контролировать. Они влияют не только на него, но и на жизни близких людей. И хотя Филипп может остановить трагические события до того, как они произойдут, он не может стереть воспоминания и связанные с этим эмоции, ведь ни одно действие не остается безнаказанным.

Series rating

5.9
Rate 14 votes
"Plan B" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 March 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 March 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 March 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 April 2023
TV series release schedule
