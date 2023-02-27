В 1 сезоне сериала «План «Б» Филипп понимает, что у него есть шанс исправить прошлое. Мужчина готов на все, чтобы вернуть свою возлюбленную Эвелин, с которой они были вместе на протяжении последних шести лет. Спустя некоторое время главный герой начинает понимать, что даже самый незначительный выбор в жизни приводит к серьезным последствиям, которые подчас сложно контролировать. Они влияют не только на него, но и на жизни близких людей. И хотя Филипп может остановить трагические события до того, как они произойдут, он не может стереть воспоминания и связанные с этим эмоции, ведь ни одно действие не остается безнаказанным.