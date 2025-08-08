Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Plan B season 3
Plan B
TV Shows
Plan B
Seasons
Season 3
Plan B
18+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
8 August 2025
Production year
2025
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 18 minutes
Series rating
5.9
Rate
14
votes
"Plan B" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 3
Episode 1
8 August 2025
Episode 2
Season 3
Episode 2
8 August 2025
Episode 3
Season 3
Episode 3
8 August 2025
Episode 4
Season 3
Episode 4
8 August 2025
Episode 5
Season 3
Episode 5
8 August 2025
Episode 6
Season 3
Episode 6
8 August 2025
