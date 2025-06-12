Во 2-м сезоне сериала «Фубар» продолжается история о мужчине по имени Люк и его храброй дочери Эмме, которые долгие годы не были вполне честны друг с другом. Когда оказалось, что и Люк, и его наследница являются сотрудниками ЦРУ, им пришлось узнать друг друга с новой и весьма неожиданной стороны. Более того, семейный подряд начал совместную работу. При этом Эмма продемонстрировала выдающиеся навыки и даже обошла отца, который много лет считался лучшим в своем деле. И если раньше Люк полагал, что может отказаться от дела по устранению Боро, то в сложившихся обстоятельствах не смог пренебречь этой опасной миссией.