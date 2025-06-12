Menu
Season premiere 12 June 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Фубар» продолжается история о мужчине по имени Люк и его храброй дочери Эмме, которые долгие годы не были вполне честны друг с другом. Когда оказалось, что и Люк, и его наследница являются сотрудниками ЦРУ, им пришлось узнать друг друга с новой и весьма неожиданной стороны. Более того, семейный подряд начал совместную работу. При этом Эмма продемонстрировала выдающиеся навыки и даже обошла отца, который много лет считался лучшим в своем деле. И если раньше Люк полагал, что может отказаться от дела по устранению Боро, то в сложившихся обстоятельствах не смог пренебречь этой опасной миссией.

6.3
Rate 15 votes
Fullest House
Season 2 Episode 1
12 June 2025
Highly Re-Greta-Ble
Season 2 Episode 2
12 June 2025
Tango and Smash
Season 2 Episode 3
12 June 2025
Astro-Not
Season 2 Episode 4
12 June 2025
Trippin' the Abyss
Season 2 Episode 5
12 June 2025
Penny Possum's Pizzapocalypse
Season 2 Episode 6
12 June 2025
Dam It
Season 2 Episode 7
12 June 2025
Let's Twist Again
Season 2 Episode 8
12 June 2025
