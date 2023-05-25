Menu
FUBAR 2023 - 2025 season 1

Season premiere 25 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"FUBAR" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фубар» главный герой по имени Люк является секретным сотрудником ЦРУ. Он скрывает то, чем занимается на самом деле, от своих близких, в первую очередь – от дочери Эммы. Мужчина даже не догадывается, что она тоже является представителем тайной спецслужбы. Когда правда выплывает наружу, отец и дочь понимают, что все эти годы обманывали друг друга и ничего не знали о том, как обстоят дела на самом деле. Им предстоит заново открываться друг другу, справиться с обидами и недопонимаем, а также вместе пережить множество опасных приключений. Частенько жизни Люка и Эммы будут на волоске от смерти...

"FUBAR" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Take Your Daughter To Work Day
Season 1 Episode 1
25 May 2023
Stole Train
Season 1 Episode 2
25 May 2023
Honeyplot
Season 1 Episode 3
25 May 2023
Armed & Dane-gerous
Season 1 Episode 4
25 May 2023
Here Today, Gone To-Marrow
Season 1 Episode 5
25 May 2023
Royally Flushed
Season 1 Episode 6
25 May 2023
Urine Luck
Season 1 Episode 7
25 May 2023
That's It And That's All
Season 1 Episode 8
25 May 2023
