В 1 сезоне сериала «Фубар» главный герой по имени Люк является секретным сотрудником ЦРУ. Он скрывает то, чем занимается на самом деле, от своих близких, в первую очередь – от дочери Эммы. Мужчина даже не догадывается, что она тоже является представителем тайной спецслужбы. Когда правда выплывает наружу, отец и дочь понимают, что все эти годы обманывали друг друга и ничего не знали о том, как обстоят дела на самом деле. Им предстоит заново открываться друг другу, справиться с обидами и недопонимаем, а также вместе пережить множество опасных приключений. Частенько жизни Люка и Эммы будут на волоске от смерти...