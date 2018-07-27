Menu
Dele 2018, season 1

Dele 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Dele" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Удалить жизнь» парализованный программист Сакагами Кэиси стал основателем необычной фирмы. Клиенты регистрируются в его компании, и после их гибели Сакагами обязуется стереть все компрометирующие материалы, которые остались на их ноутбуках и мобильных телефонах. Молодой человек по имени Масиба Ютаро сотрудничает с Сакагами Кэиси, его задача — убедиться в том, что клиент действительно скончался. Во время своей работы по ликвидации данных главные герои узнают множество тайн своих клиентов. Некоторые секреты представляют особую опасность для того, кому они стали известны...

Series rating

7.0
Rate 12 votes
"Dele" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 July 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 August 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 August 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 August 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 August 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 August 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
7 September 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 September 2018
TV series release schedule
