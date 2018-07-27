В 1 сезоне сериала «Удалить жизнь» парализованный программист Сакагами Кэиси стал основателем необычной фирмы. Клиенты регистрируются в его компании, и после их гибели Сакагами обязуется стереть все компрометирующие материалы, которые остались на их ноутбуках и мобильных телефонах. Молодой человек по имени Масиба Ютаро сотрудничает с Сакагами Кэиси, его задача — убедиться в том, что клиент действительно скончался. Во время своей работы по ликвидации данных главные герои узнают множество тайн своих клиентов. Некоторые секреты представляют особую опасность для того, кому они стали известны...