Во 2 сезоне сериала «Просветленная» история Эми Джеллико продолжается. Эми связывается с репортером Джеффом Флендером, который занимается журналистскими расследованиями, чтобы подкинуть ему идею для разгромной статьи. Тем временем в компании, где работает главная героиня, обнаруживают брешь в системе безопасности, и сотрудники правоохранительных органов приходят проверить все компьютеры. Кристу увозят в больницу на скорой помощи. Во время своего пребывания на Гавайях Эми получает послание от Леви. Он сомневается в ее исцелении. Дуги узнает, кто взломал систему, но сомневается в том, что должен сообщить об этом в отдел кадров.