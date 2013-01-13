Menu
Season premiere 13 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Enlightened" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Просветленная» история Эми Джеллико продолжается. Эми связывается с репортером Джеффом Флендером, который занимается журналистскими расследованиями, чтобы подкинуть ему идею для разгромной статьи. Тем временем в компании, где работает главная героиня, обнаруживают брешь в системе безопасности, и сотрудники правоохранительных органов приходят проверить все компьютеры. Кристу увозят в больницу на скорой помощи. Во время своего пребывания на Гавайях Эми получает послание от Леви. Он сомневается в ее исцелении. Дуги узнает, кто взломал систему, но сомневается в том, что должен сообщить об этом в отдел кадров. 

Series rating

7.3
Rate 12 votes
"Enlightened" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Key
Season 2 Episode 1
13 January 2013
Revenge Play
Season 2 Episode 2
20 January 2013
Higher Power
Season 2 Episode 3
27 January 2013
Follow Me
Season 2 Episode 4
2 February 2013
The Ghost is Seen
Season 2 Episode 5
10 February 2013
All I Ever Wanted
Season 2 Episode 6
17 February 2013
No Doubt
Season 2 Episode 7
24 February 2013
Agent of Change
Season 2 Episode 8
3 March 2013
