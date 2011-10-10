В 1 сезоне сериала «Просветленная» Эми Джеллико, амбициозная сотрудница крупной компании, разрушила собственную жизнь. Она отправилась на Гавайи, где восстановила душевные силы, справилась с депрессией и обрела ресурс. После внутреннего пробуждения Эми полна решимости жить просветленной жизнью. Однако благородные мотивы молодой женщины привносят еще больше беспорядка в ее жизнь и добавляют драматических событий. В скором времени выясняется, что никто из окружения Эми не в восторге от ее новой, просвещенной версии. Главная героиня сталкивается со множеством неожиданных проблем.