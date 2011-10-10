Menu
Season premiere 10 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Enlightened" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Просветленная» Эми Джеллико, амбициозная сотрудница крупной компании, разрушила собственную жизнь. Она отправилась на Гавайи, где восстановила душевные силы, справилась с депрессией и обрела ресурс. После внутреннего пробуждения Эми полна решимости жить просветленной жизнью. Однако благородные мотивы молодой женщины привносят еще больше беспорядка в ее жизнь и добавляют драматических событий. В скором времени выясняется, что никто из окружения Эми не в восторге от ее новой, просвещенной версии. Главная героиня сталкивается со множеством неожиданных проблем.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
"Enlightened" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
10 October 2011
Now or Never
Season 1 Episode 2
17 October 2011
Someone Else's Life
Season 1 Episode 3
24 October 2011
The Weekend
Season 1 Episode 4
31 October 2011
Not Good Enough Mothers
Season 1 Episode 5
7 November 2011
Sandy
Season 1 Episode 6
14 November 2011
Lonely Ghosts
Season 1 Episode 7
21 November 2011
Comrades Unite!
Season 1 Episode 8
28 November 2011
Consider Helen
Season 1 Episode 9
5 December 2011
Burn It Down
Season 1 Episode 10
12 December 2011
