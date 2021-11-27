Во 2-м сезоне сериала «Беса» после предыдущих событий проходит несколько месяцев. Шум вокруг аварии постепенно утихает, и Урош Перич выходит сухим из воды. На первый взгляд кажется, что его проблемы остались позади. Семья спасена, а враг повержен. Но мужчина понимает, что после всего, через что ему пришлось пройти ради безопасности родных, его жизнь уже никогда не станет прежней. У албанского наркобарона, которого ему пришлось «убрать», остались последователи, которым также не чужда беса – кровавая клятва чести. Кроме того, к герою начинают проявлять интерес государственные спецслужбы.