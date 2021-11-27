Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Besa season 2 watch online

Besa season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Besa Seasons Season 2

Besa 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 27 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Besa" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Беса» после предыдущих событий проходит несколько месяцев. Шум вокруг аварии постепенно утихает, и Урош Перич выходит сухим из воды. На первый взгляд кажется, что его проблемы остались позади. Семья спасена, а враг повержен. Но мужчина понимает, что после всего, через что ему пришлось пройти ради безопасности родных, его жизнь уже никогда не станет прежней. У албанского наркобарона, которого ему пришлось «убрать», остались последователи, которым также не чужда беса – кровавая клятва чести. Кроме того, к герою начинают проявлять интерес государственные спецслужбы.

Series rating

8.7
Rate 11 votes
"Besa" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
27 November 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
28 November 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
4 December 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
5 December 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
11 December 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
12 December 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
18 December 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
19 December 2021
Episode 9
Season 2 Episode 9
25 December 2021
Episode 10
Season 2 Episode 10
26 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more