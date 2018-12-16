В 1-м сезоне сериала «Беса» обычная автомобильная авария переворачивает судьбу мелкого бизнесмена и примерного семьянина из Белграда. Урош Перич, как всегда, направляется в офис на своей машине, но ему под колеса по встречной вылетает другой автомобиль. Девушка, оказавшаяся за рулем, погибает на месте. Полиция признает Уроша невиновным в ее смерти. Однако у отца девушки есть свое мнение на этот счет. Албанский наркобарон дает страшную клятву – «бесу», – что найдет семью Уроша и прольет кровь за кровь. Перич понимает, что единственный способ спасти собственных детей для него – это первому выйти на преступника и расправиться с ним.