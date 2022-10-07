В 1 сезоне сериала «Чудаки» главным действующим лицом является веселый мальчик по имени Джеймс. У него есть одна отличительная черта – он постоянно возвышает повседневные неприятности до смехотворно абсурдных высот. Вместе со своими близкими приятелями Максом – крокодилом, который умеет разговаривать, и Эхо – юной девушкой, заявляющей, что она прибыла из будущего, Джеймс пакостничает и высмеивает окружающий мир. Нелепый план мальчика поставить под сомнение общественные нормы и порядки нередко приводит к катастрофе. Главным героям приходится выпутываться из множества неприятностей.