Oddballs 2022, season 1

Oddballs season 1 poster
Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Чудаки» главным действующим лицом является веселый мальчик по имени Джеймс. У него есть одна отличительная черта – он постоянно возвышает повседневные неприятности до смехотворно абсурдных высот. Вместе со своими близкими приятелями Максом – крокодилом, который умеет разговаривать, и Эхо – юной девушкой, заявляющей, что она прибыла из будущего, Джеймс пакостничает и высмеивает окружающий мир. Нелепый план мальчика поставить под сомнение общественные нормы и порядки нередко приводит к катастрофе. Главным героям приходится выпутываться из множества неприятностей.

6.0
Rate 14 votes
Season 1
Season 2
Raising Toasty
Season 1 Episode 1
7 October 2022
Breaking and Entering
Season 1 Episode 2
7 October 2022
Wanted Dead or a Fly
Season 1 Episode 3
7 October 2022
Line Cutters
Season 1 Episode 4
7 October 2022
Boy with 2 Brains
Season 1 Episode 5
7 October 2022
Emo like the Wolfstank
Season 1 Episode 6
7 October 2022
Behind Frenemy Lines
Season 1 Episode 7
7 October 2022
Pillow Fight Club
Season 1 Episode 8
7 October 2022
Grandma's Boy
Season 1 Episode 9
7 October 2022
Blood Excuse
Season 1 Episode 10
7 October 2022
Almost Home Alone
Season 1 Episode 11
7 October 2022
Nugget Nonsense
Season 1 Episode 12
7 October 2022
