Pretzel and the Puppies 2022, season 1

Pretzel and the Puppies season 1 poster
Pretzel and the Puppies 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 31 minutes
"Pretzel and the Puppies" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Крендель и щенки» действие происходит в небольшом городке под названием Маттгомери, где живет удивительная собачья семья во главе со псом-домохозяином Кренделем и его трудолюбивой супругой по кличке Грета. Четвероногие супруги много и усердно трудятся, чтобы вырастить своих пятерых щенков. Крендель и Грета пытаются воспитать отпрысков самостоятельными и независимыми псами. Они хотят, чтобы каждый малыш умел самостоятельно решить свои собственные проблемы. Родители часто напоминают им: «Поднимите свои лапы!», когда те сталкиваются с какими-либо неприятностями.

Season 1
Season 2
Make Your Bark
Season 1 Episode 1
11 February 2022
Pup to the Races
Season 1 Episode 2
11 February 2022
Treat Yourself
Season 1 Episode 3
11 February 2022
Pups on Parade
Season 1 Episode 4
11 February 2022
Do the Doxie
Season 1 Episode 5
11 February 2022
Hot Dogs
Season 1 Episode 6
11 February 2022
Bowl Them Over
Season 1 Episode 7
11 February 2022
Cone-Do
Season 1 Episode 8
11 February 2022
Welcome Waggin'
Season 1 Episode 9
11 February 2022
Groom Games
Season 1 Episode 10
11 February 2022
The Show Must Bark On
Season 1 Episode 11
11 February 2022
Dogs at Work
Season 1 Episode 12
11 February 2022
Roller-Dogs
Season 1 Episode 13
11 February 2022
Sniff & Share
Season 1 Episode 14
11 February 2022
Firedogs to the Rescue!
Season 1 Episode 15
11 February 2022
Pup-Up Playground
Season 1 Episode 16
11 February 2022
Merry Muttgomery!
Season 1 Episode 17
2 December 2022
