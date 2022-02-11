В 1 сезоне сериала «Крендель и щенки» действие происходит в небольшом городке под названием Маттгомери, где живет удивительная собачья семья во главе со псом-домохозяином Кренделем и его трудолюбивой супругой по кличке Грета. Четвероногие супруги много и усердно трудятся, чтобы вырастить своих пятерых щенков. Крендель и Грета пытаются воспитать отпрысков самостоятельными и независимыми псами. Они хотят, чтобы каждый малыш умел самостоятельно решить свои собственные проблемы. Родители часто напоминают им: «Поднимите свои лапы!», когда те сталкиваются с какими-либо неприятностями.