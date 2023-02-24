Во 2 сезоне сериала «Крендель и щенки» продолжается история о длиннющей таксе по прозвищу Крендель и его веселом потомстве. Вместе со своей супругой Гретой главный герой заботится о пятерых очаровательных и в меру шкодливых щенках. В большом собачьем семействе родители одобряют самостоятельность малышей и стараются, чтобы те научились самостоятельно решать свои проблемы. Однако, когда возникнет необходимость, родители всегда готовы оказать помощь детенышам. Нередко четвероногая семья оказывается вовлечена в общественно полезные дела. Например, Педро помогает маленьким собакам участвовать в гонках на тележках с кормом.