Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pretzel and the Puppies 2022 - 2023, season 2

Pretzel and the Puppies season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Pretzel and the Puppies Seasons Season 2

Pretzel and the Puppies 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 18
Runtime 6 hours 54 minutes
"Pretzel and the Puppies" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Крендель и щенки» продолжается история о длиннющей таксе по прозвищу Крендель и его веселом потомстве. Вместе со своей супругой Гретой главный герой заботится о пятерых очаровательных и в меру шкодливых щенках. В большом собачьем семействе родители одобряют самостоятельность малышей и стараются, чтобы те научились самостоятельно решать свои проблемы. Однако, когда возникнет необходимость, родители всегда готовы оказать помощь детенышам. Нередко четвероногая семья оказывается вовлечена в общественно полезные дела. Например, Педро помогает маленьким собакам участвовать в гонках на тележках с кормом.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Pretzel and the Puppies List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Doggie Bags
Season 2 Episode 1
24 February 2023
Fetch!
Season 2 Episode 2
24 February 2023
Bow Wow Bows
Season 2 Episode 3
24 February 2023
Snuggle Trouble
Season 2 Episode 4
24 February 2023
Ruff Truck
Season 2 Episode 5
24 February 2023
Flutter Pups
Season 2 Episode 6
24 February 2023
Pup Fiction
Season 2 Episode 7
24 February 2023
Night at the Pawspital
Season 2 Episode 8
24 February 2023
New Tricks
Season 2 Episode 9
24 February 2023
Outward Hound
Season 2 Episode 10
24 February 2023
Furry Finders
Season 2 Episode 11
24 February 2023
Howl Pals
Season 2 Episode 12
24 February 2023
Pup Tent
Season 2 Episode 13
24 February 2023
Tree Bark
Season 2 Episode 14
24 February 2023
Lunch Bunch
Season 2 Episode 15
24 February 2023
Mama Time
Season 2 Episode 16
24 February 2023
Pup Meet-Up
Season 2 Episode 17
24 February 2023
Happy Bark-Day!
Season 2 Episode 18
24 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more