В 1 сезоне сериала «Нечего терять» молодого парня обвиняют в убийстве студентки, и он отправляется на пожизненный срок в тюрьму. Но его младшая сестра Ли Джон-джу верит в его невиновность, поэтому она получает юридическое образование и сама становится судьей. Девушку любят и коллеги, и подсудимые, ведь во всех делах она руководствуется не бездушным сухим законом, а собственным опытом и верой в людей. И вот, спустя долгих десять лет, у Джон-джу появляется шанс оправдать своего брата, отправив за решетку истинного убийцу. Вот только ей в напарники ставят холодного и принципиального Со Ю-хена, который верит лишь в закон.