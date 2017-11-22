Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Judge vs. Judge season 1 watch online

Judge vs. Judge season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Judge vs. Judge Seasons Season 1

Judge vs. Judge 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Judge vs. Judge" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нечего терять» молодого парня обвиняют в убийстве студентки, и он отправляется на пожизненный срок в тюрьму. Но его младшая сестра Ли Джон-джу верит в его невиновность, поэтому она получает юридическое образование и сама становится судьей. Девушку любят и коллеги, и подсудимые, ведь во всех делах она руководствуется не бездушным сухим законом, а собственным опытом и верой в людей. И вот, спустя долгих десять лет, у Джон-джу появляется шанс оправдать своего брата, отправив за решетку истинного убийцу. Вот только ей в напарники ставят холодного и принципиального Со Ю-хена, который верит лишь в закон.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
"Judge vs. Judge" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 November 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 November 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 November 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 November 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 November 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 November 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
30 November 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
30 November 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 December 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 December 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
7 December 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 December 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
13 December 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 December 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
14 December 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
14 December 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
20 December 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
20 December 2017
Episode 19
Season 1 Episode 19
21 December 2017
Episode 20
Season 1 Episode 20
21 December 2017
Episode 21
Season 1 Episode 21
27 December 2017
Episode 22
Season 1 Episode 22
27 December 2017
Episode 23
Season 1 Episode 23
28 December 2017
Episode 24
Season 1 Episode 24
28 December 2017
Episode 25
Season 1 Episode 25
3 January 2018
Episode 26
Season 1 Episode 26
3 January 2018
Episode 27
Season 1 Episode 27
4 January 2018
Episode 28
Season 1 Episode 28
4 January 2018
Episode 29
Season 1 Episode 29
10 January 2018
Episode 30
Season 1 Episode 30
10 January 2018
Episode 31
Season 1 Episode 31
11 January 2018
Episode 32
Season 1 Episode 32
11 January 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more