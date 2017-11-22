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Нечего терять 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Нечего терять
Киноафиша Сериалы Нечего терять Сезоны Сезон 1

Judge vs. Judge 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нечего терять»

В 1 сезоне сериала «Нечего терять» молодого парня обвиняют в убийстве студентки, и он отправляется на пожизненный срок в тюрьму. Но его младшая сестра Ли Джон-джу верит в его невиновность, поэтому она получает юридическое образование и сама становится судьей. Девушку любят и коллеги, и подсудимые, ведь во всех делах она руководствуется не бездушным сухим законом, а собственным опытом и верой в людей. И вот, спустя долгих десять лет, у Джон-джу появляется шанс оправдать своего брата, отправив за решетку истинного убийцу. Вот только ей в напарники ставят холодного и принципиального Со Ю-хена, который верит лишь в закон.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Нечего терять» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 декабря 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 декабря 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 декабря 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 декабря 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 декабря 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
20 декабря 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
20 декабря 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
21 декабря 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
21 декабря 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
27 декабря 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
27 декабря 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
28 декабря 2017
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
28 декабря 2017
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
3 января 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
3 января 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
4 января 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
4 января 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
10 января 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
10 января 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
11 января 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
11 января 2018
График выхода всех сериалов
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