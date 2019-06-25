В 1 сезоне сериала «Омар в большом городе» тридцатилетний житель дагестанского поселка оказывается в затруднительной ситуации. Омар горя не знает, живя в родительском доме, и не торопится искать работу. Тогда родители решают сосватать его хорошей девушке из уважаемой семьи. Чтобы избежать нежелательной свадьбы, Омар врет о том, что получает высокооплачиваемую работу в крупной столичной компании и отправляется покорять Москву. Прямо на вокзале простодушный дагестанский юноша знакомится с водителем такси по имени Олег. В скором времени Омар и сам становится таксистом. В столице его ожидает множество приключений.