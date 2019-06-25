Menu
Омар в большом городе 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 11
Runtime 2 hours 23 minutes
В 1 сезоне сериала «Омар в большом городе» тридцатилетний житель дагестанского поселка оказывается в затруднительной ситуации. Омар горя не знает, живя в родительском доме, и не торопится искать работу. Тогда родители решают сосватать его хорошей девушке из уважаемой семьи. Чтобы избежать нежелательной свадьбы, Омар врет о том, что получает высокооплачиваемую работу в крупной столичной компании и отправляется покорять Москву. Прямо на вокзале простодушный дагестанский юноша знакомится с водителем такси по имени Олег. В скором времени Омар и сам становится таксистом. В столице его ожидает множество приключений.

6.9
Rate 15 votes
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 June 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 October 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 November 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 2019
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 November 2019
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 November 2019
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 December 2019
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 December 2019
Серия 9
Season 1 Episode 9
24 December 2019
Серия 10
Season 1 Episode 10
30 December 2019
Серия 11
Season 1 Episode 11
1 January 2020
