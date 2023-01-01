Menu
Black Snow 2023, season 1

Black Snow season 1 poster
Black Snow
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Black Snow" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Черный снег» события разворачиваются в 1995 году. В провинциальном городке Эшфорд, расположенном на австралийском острове возле Южного моря, нашли тело семнадцатилетней девушки по имени Изабель. В этих краях никогда не случалось ничего выдающегося, поэтому преступление стало настоящим шоком для местных жителей. Дело так и не раскрыли, сотрудникам правоохранительных органов не удалось выйти на след преступника. Проходит 25 лет, и открытие капсулы времени выносит наружу секрет, который заставляет дотошного детектива Джеймса Кормака возобновить расследование.

Season 1
Season 2
Unfinished Business
Season 1 Episode 1
1 January 2023
Predators
Season 1 Episode 2
1 January 2023
Ezekiel
Season 1 Episode 3
1 January 2023
The Lost Boys
Season 1 Episode 4
1 January 2023
Sugar Sugar
Season 1 Episode 5
1 January 2023
Spirits Speak
Season 1 Episode 6
1 January 2023
