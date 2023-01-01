В 1 сезоне сериала «Черный снег» события разворачиваются в 1995 году. В провинциальном городке Эшфорд, расположенном на австралийском острове возле Южного моря, нашли тело семнадцатилетней девушки по имени Изабель. В этих краях никогда не случалось ничего выдающегося, поэтому преступление стало настоящим шоком для местных жителей. Дело так и не раскрыли, сотрудникам правоохранительных органов не удалось выйти на след преступника. Проходит 25 лет, и открытие капсулы времени выносит наружу секрет, который заставляет дотошного детектива Джеймса Кормака возобновить расследование.