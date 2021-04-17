В 1 сезоне сериала «Отель Феникс» Лера Пичугина убита в номере гостиницы. Однако ее дух остался на земле. Она может посмотреть на собственный труп, а также остальных людей, которые не замечают ее присутствия. При этом девушка не помнит обстоятельства свой смерти. Вскоре Лера выясняет, что несколько человек по-прежнему ее видят. Почему именно они? Отыскав ответ на этот вопрос, Пичугина сможет раскрыть собственное убийство. Но серия преступлений не прекращается. Лера выясняет, что близкие люди скрывали от нее уйму секретов. Те, кому она верила, могут быть причастны к ее гибели. При этом тот, кого Лера считала врагом, протянет ей руку помощи.