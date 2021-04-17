Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Otel Feniks season 1 watch online

Otel Feniks season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Otel Feniks Seasons Season 1

Отель Феникс 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Otel Feniks" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отель Феникс» Лера Пичугина убита в номере гостиницы. Однако ее дух остался на земле. Она может посмотреть на собственный труп, а также остальных людей, которые не замечают ее присутствия. При этом девушка не помнит обстоятельства свой смерти. Вскоре Лера выясняет, что несколько человек по-прежнему ее видят. Почему именно они? Отыскав ответ на этот вопрос, Пичугина сможет раскрыть собственное убийство. Но серия преступлений не прекращается. Лера выясняет, что близкие люди скрывали от нее уйму секретов. Те, кому она верила, могут быть причастны к ее гибели. При этом тот, кого Лера считала врагом, протянет ей руку помощи.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
"Otel Feniks" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 April 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 April 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 April 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 April 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more