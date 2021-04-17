Во 2 сезоне сериала «Отель Феникс» опасные и захватывающие приключения главной героини продолжаются. Лера Пичугина продолжает поиски человека, который покушался на ее жизнь. В ходе расследования она узнает много секретов, которые скрывали жители маленького городка, в том числе ее близкие и друзья. Пока главная героиня пытается разобраться с тем, кому она может доверять, сотрудник правоохранительных органов узнает, что, по всей видимости, она погибла от рук серийного маньяка. И убийца Лены до сих пор разгуливает на свободе. Соответственно, никто в маленьком городке не может спать спокойно...