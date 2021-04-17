Menu
Отель Феникс 16+
Title Сезон 2
Season premiere 17 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Otel Feniks" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Отель Феникс» опасные и захватывающие приключения главной героини продолжаются. Лера Пичугина продолжает поиски человека, который покушался на ее жизнь. В ходе расследования она узнает много секретов, которые скрывали жители маленького городка, в том числе ее близкие и друзья. Пока главная героиня пытается разобраться с тем, кому она может доверять, сотрудник правоохранительных органов узнает, что, по всей видимости, она погибла от рук серийного маньяка. И убийца Лены до сих пор разгуливает на свободе. Соответственно, никто в маленьком городке не может спать спокойно...

Series rating

6.2
Rate 13 votes
"Otel Feniks" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 5
Season 2 Episode 1
17 April 2021
Серия 6
Season 2 Episode 2
17 April 2021
Серия 7
Season 2 Episode 3
17 April 2021
Серия 8
Season 2 Episode 4
17 April 2021
