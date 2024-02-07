Menu
Not Dead Yet 2023 - 2024, season 2

Kinoafisha TV Shows Not Dead Yet Seasons Season 2

Not Dead Yet
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Not Dead Yet" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Еще не умерла» продолжается история Нелл Серрано, одинокой 40-летней женщины. Нелл Серрано горько пожалела о том, что много лет назад решила оставить свою журналистскую карьеру и поехать вслед за своим избранником в Великобританию. С течением времени чувства ушли, она рассталась с человеком, с которым хотела связать свою судьбу, и после этого печального опыта вернулась в родную Пасадену. Здесь женщина начала заниматься не самым тривиальным занятием – писать некрологи. Внезапно Нелл начала общаться с призраками тех покойников, о которых писала. И жизнь ее неожиданным образом стала налаживаться.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
Not Dead Yet List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Not Owning It Yet
Season 2 Episode 1
7 February 2024
Not A Valentine Yet
Season 2 Episode 2
14 February 2024
Not in the Cards Yet
Season 2 Episode 3
21 February 2024
Not Polite Yet
Season 2 Episode 4
28 February 2024
Not Solved Yet
Season 2 Episode 5
13 March 2024
Not Going Home Yet
Season 2 Episode 6
20 March 2024
Not In the Game Yet
Season 2 Episode 7
10 April 2024
Not You Yet
Season 2 Episode 8
17 April 2024
Not The End Yet
Season 2 Episode 9
24 April 2024
Not A Ghost Yet
Season 2 Episode 10
24 April 2024
TV series release schedule
