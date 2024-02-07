Во 2-м сезоне сериала «Еще не умерла» продолжается история Нелл Серрано, одинокой 40-летней женщины. Нелл Серрано горько пожалела о том, что много лет назад решила оставить свою журналистскую карьеру и поехать вслед за своим избранником в Великобританию. С течением времени чувства ушли, она рассталась с человеком, с которым хотела связать свою судьбу, и после этого печального опыта вернулась в родную Пасадену. Здесь женщина начала заниматься не самым тривиальным занятием – писать некрологи. Внезапно Нелл начала общаться с призраками тех покойников, о которых писала. И жизнь ее неожиданным образом стала налаживаться.